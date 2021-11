Sarina Nowak (27) legt keinen Wert auf eine Zahl. Die Blondine, die ihre Karriere bei Heidi Klums (48) Castingshow Germany's next Topmodel startete, ist heute ein erfolgreiches Curvy-Model. Der Weg bis dorthin war aber kein leichter: Als Teenager hatte die Beauty schwer mit ihrer Magersucht zu kämpfen. Ihre Essstörung hinterlässt, wie es scheint, bis heute ihre Spuren – auf die Waage stellt sich Sarina tatsächlich nie.

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram offenbarte die 27-Jährige, dass sie ihr genaues Gewicht nicht kennt. "Ich wiege mich nicht", erklärte sie. Auf ihre Kurven scheint die TV-Bekanntheit stolz zu sein: Das Model sicherte sich vor einigen Jahren sogar einen Deal mit dem US-Unternehmen Sports Illustrated. Auch im Netz präsentiert sie regelmäßig ihren Body in sexy Dessous und knappen Outfits. Unter einem ihrer Beiträge beschrieb sie sich selbst vor wenigen Wochen: "Ein guter Sinn für Humor, mit einem tollen Paar Oberschenkel."

Bei ihren Fans kommt Sarinas natürliche Art offenbar gut an – in den Kommentaren bekommt sie ein Kompliment nach dem anderen. "Was für eine traumhaft tolle Figur", "Unbeschreiblich schön" und "Diese Kurven! Genau an den richtigen Stellen" lauten nur drei der Anmerkungen.

Sarina Nowak

Sarina Nowak, Model

Model Sarina Nowak

