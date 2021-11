Sie setzt ihren Bauch gekonnt in Szene! Vor einigen Monaten lüftete Model Rosie Huntington-Whiteley (34) ein zuckersüßes Geheimnis: Die Beauty und der Schauspieler Jason Statham (54) werden zum zweiten Mal Eltern. Mit Schwangerschaftsupdates hält sich die werdende Mama zwar zurück, teilt aber ab und zu mal einen Schnappschuss ihres Bäuchleins – so wie jetzt wieder: Rosie zeigt ihren Fans, wie cool sie sich in ihrer Schwangerschaft kleidet!

Via Instagram veröffentlicht die 34-Jährige nun einen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihre immer größer werdende Körpermitte perfekt in Szene setzt. In einem schlichten Look komplett in Schwarz macht die hochschwangere Beauty eine richtig gute Figur. Vor allem der elegante Wollmantel betont ihren Babybauch perfekt. Die Fans feiern Rosies Schwangerschaftslook sehr. "Das sieht so elegant aus" oder "Du siehst wunderschön aus", kommentieren unter anderem zwei Fans.

Rosie und Jason sind bereits Eltern eines Sohnes. Mit ihrer Mutterrolle konnte sich die Schönheit nach der Geburt ihres ersten Kindes aber nicht so recht anfreunden. "Eine Zeit lang, nachdem ich meinen ersten Sohn bekommen hatte, gab es eine echte Identitätsverschiebung und eine Art Trauer über den Verlust des alten Lebens und darüber, wer man war", erklärte sie im Interview mit Porter. Mittlerweile habe sich das geändert und Rosie fühle sich wohler denn je.

Getty Images Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley im April 2017

Backgrid /ActionPress Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham und ihr Sohn Jack in London

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley im August 2021

