Rosie Huntington-Whiteley (34) erwartet wieder Nachwuchs! Das Model und der Schauspieler Jason Statham (54) wurden im Juni 2017 zum ersten Mal Eltern und hießen Söhnchen Jack Oscar (4) willkommen. Schon ein Jahr nach der Geburt des Kleinen betonte die Blondine, als Mutter "glücklicher denn je" zu sein und in ihrer neuen Rolle völlig aufzugehen. Dieses Glück soll sich nun sogar noch verdoppeln: Rosie ist wieder schwanger und präsentiert bereits ihren Babybauch.

Via Instagram verkündete die 34-Jährige diese frohe Botschaft. Dabei postete sie einige Bilder von sich in verschiedenen Outfits. Auf den ersten Fotos posiert die Beauty wie gewohnt mit einem flachen Bauch. Erst an letzter Stelle ist die Victoria's Secret-Schönheit schließlich in einem engen weißen Kleid zu sehen – und darunter zeichnet sich deutlich ein Babybäuchlein ab. Stolz legt die werdende Zweifachmutter ihre Hand auf ihre Körpermitte. "Taaa daahhh!! Runde zwei!", notierte Rosie zu dem Beitrag.

In der Kommentarspalte tummeln sich bereits die Gratulanten. Neben zahlreichen Fans freuen sich auch Promi-Kollegen über den anstehenden Familienzuwachs."Awww, Glückwunsch, Supermama!", schrieb unter anderem Model Daisy Lowe (32). Schauspielerin Elle Fanning (23) und Poppy Delevigne (34) hinterließen hingegen zahlreiche Herz-Emojis.

MEGA Jason Statham mit seiner Frau Rosie und seinem Sohn Jack

Getty Images Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley im April 2017

Getty Images Daisy Lowe, Model

