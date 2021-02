Am Montag wurde die erste Folge von "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" mit Gastgeber Guido Maria Kretschmer (55) und acht mutigen Promi-Frauen ausgestrahlt. Sie ließen in der Vox-Sendung während einer Tanzperformance die Hüllen fallen, um so auf die Themen Krebsvorsorge und Brustkrebs aufmerksam zu machen. Am Dienstagabend haben es ihnen acht prominente Männer gleichgetan und sich nackig gemacht, um auf das Thema Prostatakrebs hinzuweisen. Die Messlatte lag dabei ziemlich hoch, denn: Die Episode der Damen vom Montag kam bei den Zuschauern extrem gut an!

Bei Twitter gab es für das neue Vox-Format großen Zuspruch in Form zahlreicher lobender Kommentare. "Ich habe lange nicht mehr so viel geheult wegen einer Fernsehshow", "Eine unfassbar ehrliche, emotionale und so tief berührende Show! Großartige Frauen und unfassbar viel Liebe und Respekt", "'Stars gegen Krebs' ist wahrscheinlich die beste, schönste und wichtigste Sendung, die dieses Jahr läuft und überhaupt je gelaufen ist" oder "Geht mir gerade sehr nahe. Und wenn durch die Sendung nur ein Bruchteil der Zuschauer zur Vorsorge geht, dann hat sich das schon gelohnt", lauteten nur einige der zahlreichen Reaktionen im Netz.

Rund 1,8 Millionen Zuschauer verfolgten das Vox-Showhighlight um 20:15 Uhr zur Primetime über ihren heimischen Fernseher. In der Zielgruppe lag der Marktanteil der Sendung bei starken 8,8 Prozent. Doch nicht nur die Show war ein voller Erfolg, auch die anschließende Spezialsendung von "Prominent!" fesselte 1,22 Millionen Zuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Die Zahlen für den Dienstag waren dann nicht ganz so gut, dürfen aber trotzdem als großer Erfolg gewertet werden: 1,36 Millionen Zuschauer sahen auch den männlichen Prominenten zu (Marktanteil von 7,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe).

TVNOW Guido Maria Kretschmer mit den Frauen von "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs"

TVNOW Nadine Angerer bei "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs"

TVNOW Promi-Frauen von "Showtime of My Life – Stars gegen Krebs" beim Training

