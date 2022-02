Sonya Kraus (48) zeigt ihre neue Oberweite! Im vergangenen September war bei der Moderatorin Brustkrebs festgestellt worden. Um den kleinen, aber aggressiven Tumor loszuwerden, hat sie sich zwei Monate später ihre beiden Brüste abnehmen und Implantate einsetzen lassen. Das Ergebnis präsentierte sie nun in der Sendung Showtime of my Life – Stars gegen Krebs: Sonya möchte damit ein Zeichen setzen!

In der Vox-Sendung, die am Dienstagabend ausgestrahlt worden ist, ließ die 48-Jährige neben vielen anderen Promi-Ladys wie Lilly Becker (45), Susan Sideropoulos (41) und Tanja Bülter (50) die Hüllen fallen. Gemeinsam mit Motsi Mabuse (40) studierten sie eine Show ein, an dessen Ende sie komplett nackt auf der Bühne standen. Mit dieser Aktion wollen sie auf die Krankheit aufmerksam machen. Sonya erklärte: "Ich will, dass alle Frauen zur Vorsorge gehen. Dieser Arzt hat mein Leben gerettet."

Vor ihrer Familie hielt Sonya ihre Krebsdiagnose erst einmal geheim. "Als ich ins Krankenhaus musste, sagte ich, ich müsste vier Tage zu Dreharbeiten. Somit wusste ich, dass sie sich keine Sorgen um mich machen", verriet die gebürtige Frankfurterin im Interview mit Bunte. Erst als sie mit Drainagen nach Hause kam, habe sie erzählt, was sie hinter sich habe.

Tanja Bülter, Lilly Becker, Sabine Kaack, Nicole Jäger, Carolin Kotke und Sonya Kraus

Tanja Bülter, Sonya Kraus, Lilly Becker, Carolin Kotke,Susan Sideropoulos, Nicole Jäger, Sabine Kaak

Sonya Kraus, Moderatorin

