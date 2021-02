Bei Showtime of my Life – Stars gegen Krebs sind 16 Promis über ihren Schatten gesprungen und haben während einer Tanzperformance ihre Hüllen fallen lassen, um auf die Wichtigkeit der Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Die acht Männer haben im Vorfeld mit dem Tanztrainer Joachim Llambi (56) und zwei Mitgliedern der SixxPaxx eine Choreografie einstudiert. Die Stripper-Boys David Farell und Bastian Mann haben gegenüber Promiflash verraten, wie sich die Männer dabei angestellt haben.

"Backstage waren die Jungs von 'Showtime of my Life' auf jeden Fall wirklich ein witziger Haufen. Es hat echt viel Spaß gemacht und man hat auch gemerkt, dass sie schon Freunde geworden sind", erklärten die beiden im Promiflash-Interview. Doch obwohl die Stimmung bei den Männern immer sehr lustig gewesen sei, habe ihre Performance am Ende einen emotionalen, mitreißenden Touch gehabt. David erzählte: "Beim Finale haben wir natürlich eine Erwartungshaltung gehabt, aber ich habe nicht erwartet, dass es so cool und unterhaltsam wird."

Ihr Fazit nach der Show ist eindeutig: "Das, was wir versucht haben, ihnen in der Kürze der Zeit beizubringen, haben sie toll umgesetzt." Vor allem zwei Männer sind David und Bastian besonders in Erinnerung geblieben: "Bei der Show richtig gut abgeliefert haben auf jeden Fall Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Faisal Kawusi (29) war auch echt eine Wucht." Bei ihnen habe man gemerkt, dass sie durch Let's Dance bereits Bühnen- und Tanzerfahrung mitbringen.

Wehnert, Matthias / ActionPress Marc Terenzi mit den SixxPaxx im November 2019

TVNOW Die "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs"-Männerrunde

Getty Images Faisal Kawusi und Oana Nechiti bei "Let's Dance"

