Viele Stars sind von Virgil Ablohs Tod zutiefst betroffen. Am Sonntagabend wurde bekannt, dass der Designer im Alter von nur 41 Jahren gestorben ist. Er erlag den Folgen seiner Krebserkrankung, die er jedoch nie öffentlich gemacht hatte. Promis wie Kanye West (44) oder Hailey Bieber (25), dessen Hochzeitskleid Virgil entworfen hatte, bekundeten bereits ihr Beileid. Nun meldeten sich weitere Stars zu diesem Verlust zu Wort.

Auf Instagram teilte unter anderem Drake (35) einen Beitrag, in dem er des verstorbenen Modeschöpfers gedenkt. "Mein Plan ist es, den Himmel noch tausendmal mehr für dich zu berühren. Ich werde dich ewig lieben, Bruder. Danke für alles", schrieb der Rapper zu einer Reihe gemeinsamer Fotos. Auch der Sänger Usher (43) erinnerte sich mit mehreren Schnappschüssen an den zweifachen Vater. "Danke, Bruder, für alles, was du dieser Welt geboten hast. [...] Du wirst vermisst." Justin Timberlake (40) dankt Virgil mit ähnlichen Worten: "Du hast der Welt so viel in so kurzer Zeit gegeben." Der Musiker fühle sich geehrt, den Off-White-Gründer gekannt zu haben.

Darüber hinaus zollte auch Kourtney Kardashian (42) dem Designer Tribut: "Du hast die Welt verändert." In den Augen von Victoria Beckham (47) sei Virgil eine Inspiration in vielerlei Hinsicht gewesen. Lenny Kravitz (57) erklärte: "Du hast diese Welt dauerhaft geprägt."

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Virgil Abloh

Anzeige

ActionPress Virgil Abloh und Drake im Februar 2020 in New York

Anzeige

Getty Images Virgil Abloh, Designer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de