Virgil Abloh bleibt unvergessen! Der US-amerikanische Modedesigner ist im November im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. Seit 2018 war er als Kreativdirektor für die Herrenmode bei dem Luxuslabel Louis Vuitton tätig. Zudem feierte er mit seiner eigenen Marke Off-White große Erfolge. Nun wird sein Erbe ohne ihn fortgeführt: Zahlreiche Stars ehrten Virgil jetzt bei der ersten Off-White-Modenschau seit seinem Tod.

Im Rahmen der Paris Fashion Week, die am Montag startete, wurde nun die Herbst-Winter-Kollektion der Brand präsentiert – diese Gelegenheit, Virgils zu gedenken, ließen sich diese Schönheiten nicht entgehen: Naomi Campbell (51), Kendall Jenner (26), Karlie Kloss (29), Amber Valletta (48), Serena Williams (40), Gigi Hadid (26), Bella Hadid (25), Cindy Crawford (56) und Kaia Gerber (20) schwebten in den ausgefallensten Designs über den französischen Laufsteg. Auch unter den Gästen fanden sich einige Hochkaräter wie die schwangere Rihanna (34) und ihr Freund A$AP Rocky (33).

In einem Statement erklärte Off-White-CEO Andrea Grilli: "Wir werden in den kommenden zwei Jahren richtig Gas geben. Der Treibstoff, der jetzt in die Marke fließt, ist für die kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte." Abschließend betonte er: "Virgil hätte gewollt, dass wir das tun. Er hat immer gesagt, dass dies eine Marke sein muss, die über mehrere Generationen geht."

Getty Images Virgil Abloh, Designer

Getty Images Gigi Hadid bei der Off-White-Show im Rahmen der Paris Fashion Week

Getty Images Kaia Gerber bei der Off-White-Show im Rahmen der Paris Fashion Week

