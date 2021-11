Die Trauer um Virgil Abloh ist groß. Am Sonntagabend wurde bekannt, dass der Designer gestorben ist. Der US-Amerikaner litt bereits seit zwei Jahren an Krebs und verlor den Kampf schlussendlich mit 41 Jahren. Nach Bekanntwerden des Verlusts meldeten sich bereits einige Wegbegleiter zu Wort. So auch Hailey Bieber (25): Virgil designte 2018 ihr Brautkleid – und in rührenden Zeilen nimmt das Model Abschied...

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Blondine bereits mehrere gemeinsame Fotos mit dem Off-White-Gründer – einige davon zeigen sie an ihrem großen Tag in weißer Spitzenrobe. Zu den Aufnahmen schrieb Hailey traurig: "Ich werde nie ganz ausdrücken können, wie dankbar ich bin, ihn gekannt und mit ihm zusammengearbeitet zu haben, von den Laufstegen bis zum Design meines Hochzeitskleides!" Der Modeschöpfer sei voller Charisma, Liebe und Spaß gewesen, erinnerte sich Hailey weiter: "Ein in einer Generation einmaliger kreativer Kopf, der so selten ist und dessen Wirkung ich nie vergessen werde. Wir lieben dich, Virgil!"

Hailey hatte mit ihrem Brautkleid bei ihrer Hochzeit mit Justin Bieber (27) 2018 alle Blicke auf sich gezogen. Genau das war auch Virgils Absicht gewesen – denn der Fashion-Experte erklärte damals: "Ich wollte etwas kreieren, das Justin dazu bringt, in Haileys Augen zu schauen und zu sehen, dass sie die schönste Frau für ihn ist!"

Getty Images Virgil Abloh, Designer

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Virgil Abloh

Getty Images Virgil Abloh im Februar 2019 in Paris

