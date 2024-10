Hailey Bieber gedenkt verstorbenen Designers Virgil Abloh

Am 30. September wäre Virgil Abloh, der weltberühmte Designer und Off-White-Gründer, 44 Jahre alt geworden. Er verstarb 2021 viel zu jung an den Folgen seiner Krebserkrankung. Zu Lebzeiten schuf er unvergessliche Modestücke – darunter auch das Brautkleid von Hailey Bieber (27). Mit einem emotionalen Beitrag in ihrer Instagram-Story erinnert das Model nun an den verstorbenen Modemacher. "Alles Gute zum Geburtstag V, wir vermissen dich! Danke, dass du für mich das magischste Hochzeitskleid geschaffen hast", schreibt die Ehefrau von Justin Bieber (30) zu einem gemeinsamen Bild mit Virgil, auf dem sie die besagte Robe trägt.

Noch zwei weitere Aufnahmen von ihrer Trauung vor sechs Jahren fügt die frischgebackene Mama ihrer Story hinzu. Auf einem posiert sie alleine in ihrem traumhaften Hochzeitskleid aus weißer Spitze, auf dem anderen küsst sie ihren Ehemann auf einer Wiese. Diese Kameraperspektive gewährt den Blick auf ein weiteres besonderes Detail ihres Looks. "Bis dass der Tod uns scheidet" wurde von dem Designer in den meterlangen Schleier der Braut eingestickt – ein Merkmal Virgils, der dafür bekannt war, seine Kleidungsstücke mit seinem Statement-Schriftzug zu versehen.

Bereits kurz nach seinem Tod meldete sich die Rhode-Gründerin mit rührenden Worten. "Ich werde nie ganz ausdrücken können, wie dankbar ich bin, ihn gekannt und mit ihm zusammengearbeitet zu haben, von den Laufstegen bis zum Design meines Hochzeitskleides", schrieb die 27-Jährige auf Instagram. Haileys Trauer wird bis heute von vielen geteilt – ganz Hollywood schien still zu stehen, als die Nachricht über Virgils überraschenden Tod verbreitet wurde. Zu Lebzeiten hatte der US-Amerikaner mit zahlreichen Prominenten zusammengearbeitet. Zu seinen guten Freunden zählten unter anderem Kanye West (47), Rihanna (36), Drake (37) und ASAP Rocky (35), die bei einer emotionalen Trauerfeier von dem Modeschöpfer Abschied nahmen.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit im September 2018

Getty Images Virgil Abloh, Designer

