Kylie Jenner (24) bringt Licht ins Dunkle. Am Montagabend versammelten sich wieder zahlreiche Promis anlässlich der Met Gala in New York. Kylie Jenner legte dabei auf dem roten Teppich einen spektakulären Auftritt hin. In einem ausladenden Hochzeitskleid stellte sich die Unternehmerin dem Blitzlichtgewitter. Doch wie kam es zu diesem Outfit? Kylie erklärte nun, wieso sie sich dazu entschieden hatte, die Veranstaltung in einem Brautkleid zu besuchen.

In einem Instagram-Post verriet die 24-Jährige, dass sie das Kleid trug, um den verstorbenen Designer Virgil Abloh zu ehren. "Virgil und ich sollten 2020 zusammen die Met besuchen, doch dann wurde sie verschoben. V heute Abend zu feiern und sein unglaubliches Vermächtnis bedeutet mir wirklich die Welt", erzählte der Keeping up with the Kardashians-Star seinen Followern.

Die traurige Nachricht über den Tod des Designers schockierte im November nicht nur die Modewelt. Zahlreiche Promis meldeten sich im Netz zu Wort und brachten ihre Trauer zum Ausdruck. Der Modeschöpfer kämpfte zwei Jahre lang gegen seine Krebserkrankung an, welche er zuvor jedoch nie öffentlich gemacht hatte.

Getty Images Kylie Jenner auf der Met Gala 2022

Getty Images Virgil Abloh im November 2021

Getty Images Virgil Abloh, Designer

