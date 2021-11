Prinz Charles (73) weist die Anschuldigungen von sich! Schon im März hatten Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) für Aufsehen gesorgt und warfen dem britischen Königshaus in einem Enthüllungsinterview unter anderem vor, über die Hautfarbe ihres Sohnes Archie Harrison (2) diskutiert zu haben. Vor wenigen Tagen behauptete ein Adels-Experte schließlich, es sei Prinz Charles gewesen, der Bedenken geäußert hätte. In einem Statement dementierte der Royal die Vorwürfe nun jedoch!

Gegenüber der New York Post reagierte der Sprecher des 73-Jährigen mit deutlichen Worten auf die Anschuldigungen. "Das ist Fiktion und keines weiteren Kommentares wert", betonte der Vertreter des Clarence House'. Somit seien die Vorwürfe, Prinz Charles habe sich am Tag von Harry und Meghans Verlobung negativ über die Hautfarbe seines zukünftigen Enkels geäußert, in dessen Augen frei erfunden.

Harry und Meghan wollten selbst nie preisgegeben, welches Mitglied der britischen Königsfamilie den Kommentar geäußert hatte. Die Moderatorin Oprah Winfrey (67) stellte jedoch noch während des Skandal-Talks klar, dass dem 37-jährigen Harry zufolge weder dessen Großvater Prinz Philip (✝99) noch dessen Großmutter Queen Elizabeth II. (95) mit dem Vorfall zu tun hatten.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Prinz Charles im Mai 2021

Instagram / theroyalfamily / Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

