Hat er aus der Zeit etwas mitgenommen? Till Adam (33) suchte bereits in den verschiedensten Kuppelshows nach der großen Liebe. Durch Temptation Island und Ex on the Beach hindurch konnten die Zuschauer seine damalige, dramatische Beziehung zu Hanna Annika (23) verfolgen – inklusive Verlobung und einer Menge Tränen! Seit wenigen Tagen ist offiziell, dass der Fitnessfan mit Johanna eine neue Frau an seiner Seite hat: Promiflash verriet Till nun, was er aus der Pleite mit Hanna gelernt hat.

"Ich habe bisher viele Beziehungen gegen die Wand gefahren und weiß daher absolut, was man alles falsch machen kann", zeigte sich Till im Promiflash-Interview geläutert. Vor allem gegenseitiges Misstrauen habe dabei oft für Streit gesorgt: "Ich bin von jetzt an immer ehrlich und verheimliche nichts. Ich rede immer über alles, egal was es ist und ich kann mich wirklich sehr gut mit Johanna unterhalten." Die beiden würden sich ihre Freiräume lassen und die gemeinsame Zeit umso mehr genießen, freute sich der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat.

Zudem reagiere Johanna in vielen Situationen entspannter, als er es von früheren Beziehungen gewohnt war, betonte Till: "Wenn wir mal unterwegs sind, Frauen ankommen und Fotos etc wollen, dann nimmt sie das gelassen." Die Blondine habe ihm aber auch früh ihre Grenzen aufgezeigt – Untreue sei für sie ein absolutes No-Go: "Bei ihr habe ich nur eine Chance und diese sollte ich nutzen."

Anzeige

Instagram / hannannika_ "Ex on the Beach"-Bekanntheit Hanna Annika

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam und seine Flamme Johanna

Anzeige

Instagram / tilladam23 Reality-TV-Kandidat Till Adam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de