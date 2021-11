Till Adam (33) ist wieder ein vergebener Mann! Seit einigen Wochen wird dem einstigen Ex on the Beach-Teilnehmer nachgesagt, wieder in festen Händen zu sein. Nach der Trennung von seiner On-Off-Freundin Hanna Annika (23) begegnete der Reality-TV-Star bei einem Stadionbesuch einer Dame namens Johanna, in die er sich offenbar sehr verguckte. Seitdem haben die beiden viel Zeit miteinander verbracht und machten ihre Liebe nun endlich offiziell: Ja, Till und Johanna sind tatsächlich ein Paar!

Das bestätigte Till nun selbst bei einer Fragerunde auf Instagram. Ein Fan wollte wissen, ob der Datingshow-Dauergast mit Johanna zusammen sei. "Ja, ich habe mir echt Zeit damit gelassen, aber sie am 30. Oktober gefragt, ob sie meine Freundin sein will", klärte der Tattoo-Fan auf, seit wann er wieder in einer Beziehung ist. Zu dem Liebesouting postete er außerdem ein süßes Knutschfoto von sich und seiner neuen Partnerin.

Nach seiner letzten Beziehung hatte Till noch angegeben, dass er es mit einer neuen Liebe in seinem Leben langsamer angehen lassen möchte. Der Grund: Er und Hanna Annika leisteten sich eine öffentliche Schlammschlacht nach ihrer Trennung. "Bevor ich noch mal eine Beziehung eingehe, muss mich die Frau auch wirklich flashen. Ich würde mir wünschen, dass meine nächste Freundin meine letzte Freundin bleibt", erklärte Till damals gegenüber Promiflash.

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam und seine Freundin Johanna

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam in Hamburg

Anzeige

TVNow/ Frank Fastner Ex-"Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de