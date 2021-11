Laura Müller (21) und Michael Wendler (49) sorgen mal wieder für eine Menge Aufregung! Anfang der Woche machte die Frau des in Verruf geratenen Schlagersängers eine unglaubliche Ankündigung: Laura und der Wendler sind ab sofort auf der erotischen Bezahl-Website OnlyFans vertreten! Bisher gibt es auf ihrem Profil noch keinen allzu expliziten Content zu sehen – doch ab dem 1. Dezember soll es dort richtig zur Sache gehen. Was an diesem Tag ebenfalls an den Start geht? Der berüchtigte Adventskalender kehrt zurück! Ob der Wendler seiner Gattin wieder täglich zweifelhafte Luxusgeschenke machen wird?

