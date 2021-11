Gibt Sarah Engels (29) hier etwa versteckt einen Hinweis auf den Namen ihres baldigen Nachwuchses? Allzu lange müssen sich die Sängerin und ihr Ehemann Julian (28) nicht mehr gedulden, bis sie ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten dürfen. Bisher ist nur bekannt, dass Sohnemann Alessio Lombardi (6) eine Halbschwester bekommt. Doch gibt Sarah jetzt vielleicht ganz unbemerkt ein neues Detail über ihr Baby preis?

Am vergangenen Wochenende stand im Hause Engels eine große Back-Session an. Die fertigen Plätzchen präsentierte die Musikerin ihren Followern anschließend ganz stolz in ihrer Instagram-Story. Dabei fiel eine Kleinigkeit besonders auf: Auf einem Teller mit vier Figuren war neben Mama Sarah, Papa Julian und einem "A" für Alessio noch ein kleines "S" zu finden. Die Ausstechfigur mit dem entsprechenden Buchstaben sollte wohl sogar ein Mädchen darstellen – heißt das also, dass der Name von Sarahs Kleiner ebenfalls mit einem "S" beginnt?

Die vollständige Auflösung wird es wohl erst geben, wenn Baby Engels auf der Welt ist. Bevor das allerdings der Fall ist, nutzten Sarah und ihr Julian nun noch mal die Chance, Erinnerungen an die Schwangerschaft festzuhalten: Das Paar organisierte ein sexy Babybauch-Shooting, bei dem sich die werdenden Eltern nahezu hüllenlos zeigten.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Plätzchenteller

Getty Images Sarah Engels, November 2021

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

