Bald wird Tom Holland (25) endlich wieder als Spider-Man auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Der Schauspieler feierte bereits Mega-Erfolge mit den Vorgängern "Spider-Man: Homecoming" und "Spider-Man: Far From Home". Nun stand er für den dritten Streifen der Marvel-Reihe vor der Kamera, was bereits in einem vielversprechenden Trailer angeteasert wurde. Doch wird das vielleicht der letzte "Spider-Man"-Film mit Tom sein?

In einem Interview mit Fandango sprach Amy Pascal (63), die Produzentin der Filme, nun über die Zukunft der Reihe. "Dies ist nicht der letzte Film, den wir mit Marvel machen werden – [dies ist] nicht der letzte 'Spider Man'-Film", gab sie zu. Offenbar ist die Planung sogar schon weiter vorangeschritten: "Wir bereiten uns darauf vor, den nächsten 'Spider Man'-Film mit Tom Holland und Marvel zu machen."

Doch die Fans dürfen sich wahrscheinlich nicht nur auf einen neuen Streifen mit dem Superhelden freuen! "Wir denken, dass dies drei Filme waren und jetzt gehen wir zu den nächsten drei über", erklärte die Filmproduzentin weiter.

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Homecoming"

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: Homecoming"

