Die Vorfreude steigt! Im Dezember startet mit And Just Like That das Sequel der beliebten Serie Sex and the City. Mit einer Ausnahme werden alle Mädels der Kult-Clique wieder mit von der Partie sein. Viele Fans der Show freuen sich besonders auf Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker, 56) und ihr turbulentes Liebesleben. Ein Trailer verriet jetzt einiges: In dem Clip ist zu sehen, dass ihre große Liebe Mr. Big (Chris Noth, 67) wild mitmischt.

Den lang erwarteten ersten Einblick lieferte der Sender HBO Max jetzt mit einem Trailer. Eine Szene sticht darin besonders vielen Zuschauern ins Auge: Denn Carrie folgt Mr. Big nicht nur in sein Apartment, es sind auch heiße Küsse in der Küche zu sehen! Die Lovestory zwischen den beiden scheint in der neuen Serie also weiterhin eine größere Rolle einzunehmen.

Zuvor hatten sich die wildesten Theorien und Gerüchte in der "Sex and the City"-Fangemeinde entwickelt. Ein Lager sicher war, dass Mr. Big in der Zwischenzeit verstorben sei und im Sequel höchstens in Rückblenden auftauche. Andere waren hingegen überzeugt, dass Carrie und ihr Traummann sich auseinandergelebt haben würden.

Chris Noth und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am Set des "Sex and the City"-Reboots im Juli 2021

Chris Noth in New York City im März 2019

