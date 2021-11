Klare Meinung! Aktuell stellt Jakub Jarecki mit seiner Freundin Kate Merlan (34) bei Temptation Island V.I.P. seine Beziehung auf die Probe. In Folge drei zog mit Diogo Sangre nun ein Ex-Flirt von Kate in das Format ein. Bereits bei der Ankunft des Muskelprotzes bricht die Beauty in Tränen aus und sorgt sich um die Gefühle ihres Liebsten Jakub. Mit Promiflash sprach der TV-Neuling nun exklusiv über Diogo.

Im Promiflash-Interview erzählte Jakub, dass Diogos Einzug in die Villa für ihn zunächst kein großes Problem dargestellt habe. "Ich habe relativ gelassen reagiert, bis zu dem Zeitpunkt, als er seinen Mund aufgemacht hat und nur Bullshit rauskam", berichtete er. Sorgen um seine Beziehung habe sich Jakub wegen Diogo nicht gemacht. Die Befürchtung, dass sich Kate von ihrem Ex verführen lassen würde, sei "absolut lächerlich".

Im Gegenteil: "Ich habe mir eher Sorgen gemacht, ob er es schafft bis drei zu zählen und das ABC aufzusagen", hielt Jakub im Gespräch mit Promiflash fest. Das Urteil des TV-Neulings über Diogo fiel daher klar aus: "absolut unter meinem Niveau und nicht wert, dass ich mich länger mit ihm beschäftige".

Instagram / jakubjarecki10 Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2021

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Sonstige Jakub Jarecki und Kate Merlan, Januar 2021

