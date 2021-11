Jesy Nelson (30) und Leigh-Anne Pinnock (30) scheint der gleiche Männergeschmack zu verbinden! Bis Dezember 2020 waren die beiden Musikerinnen Teil der britischen Girlband Little Mix gewesen, ehe Jesy ihren Ausstieg verkündete. Inzwischen versucht sich die Sängerin an einer Solokarriere. Am Wochenende machte sie jedoch vielmehr mit ihrem Privatleben Schlagzeilen: Jesy wurde knutschend mit "Emily in Paris"-Darsteller Lucien Laviscount (29) gesichtet – und auch der hat eine Vergangenheit mit Little Mix. Der Hottie hatte zuvor schon Leigh-Anne gedatet!

Die Liebelei mit der heute 30-Jährigen liegt allerdings schon eine ganze Weile zurück. Im Jahr 2012 war Leigh-Anne ganz vertraut mit Lucien abgelichtet worden. Gemeinsam hatten sie einen Abend im Restaurant verbracht – ein Jahr, nachdem die Künstlerin mit Little Mix berühmt geworden war. Nun turtelt der Schauspieler jedoch nicht mehr mit Leigh-Anne, sondern mit ihrer einstigen Bandkollegin Jesy.

Doch angeblich soll zwischen Lucien und Jesy nichts Ernstes laufen. Wie Quellen gegenüber MailOnline berichteten, schäme sich die Britin für die Fotos mit dem 29-Jährigen. Sie habe sich an besagtem Abend lediglich ausgetobt. Zudem soll die "DNA"-Interpretin betont haben, nach wie vor Single zu sein.

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards 2019

Getty Images Lucien Laviscount, "Emily in Paris"-Darsteller

Getty Images Ex-Little-Mix-Sängerin Jesy Nelson

