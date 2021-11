Wurde Juliano Fernandez von Cheyenne Vong verführt? Aktuell testet das Muskelpaket mit seiner Freundin Sandra Janina (22) bei Temptation Island V.I.P. seine Beziehung. Bereits in den ersten Nächten ging es heiß her. Mit Enthüllungen zur Sex-Flaute und Julianos abgeklemmten Samenleiter schaffte es der Reality-TV-Teilnehmer bereits in die Schlagzeilen. In der dritten Folge der Fremdgeh-Show sorgte nun eine weitere Aktion für Aufsehen. Für einen Moment sieht es so aus, als hätte Juliano fremdgeküsst. Seine Verführerin gibt nun gegenüber Promiflash eine Stellungnahme zur angeblichen Kuss-Szene ab.

Bonschlonzo-Erfinder Henrik Stoltenberg machte auf den pikanten Moment im Pool aufmerksam. "Die Cheyenne hat sogar versucht den Juliano zu küssen", war sich der ehemalige Internatsschüler sicher. Die Brünette dementierte im Interview mit Promiflash diese Beobachtung: "Ich habe nicht versucht, Juliano zu küssen, es sah nur so aus. Juliano kann das auch bestätigen". Doch wieso waren sich die zwei überhaupt so nah? "Ich bin auf Juliano zugegangen, weil ich wusste, dass er sich das von uns Frauen auch gewünscht hat", erklärte Cheyenne in Bezug auf ein Gespräch der Männer, das sie wohl zuvor mitbekommen hatte.

Wäre der Fitness-Fan überhaupt Cheyennes Typ? "Nein, Juliano wäre privat kein Mann für mich, da er meiner Meinung nach noch viel zu unreif ist und ich seine Ansichten von einer Beziehung überhaupt nicht nachvollziehen kann." Zudem sei er in der Villa sehr von sich überzeugt gewesen und habe nicht verstanden, dass die Mädels vor allem da waren, um die Treue der Männer zu testen. Wäre Cheyenne trotzdem intim mit ihm geworden? "Ich hätte Juliano höchstens geküsst, um seine Untreue zu beweisen, mehr nicht", erklärte sie.

Und wie sieht Juliano selbst die Geschehnisse? Er findet im Promiflash-Interview zwar, dass Cheyenne mit ihrem Kussversuch zu weit gegegangen ist, die Schäkerei an sich bereue er allerdings nicht: "Sie ist ja auch eine attraktive Frau und der Alkohol hat bestimmt eine große Rolle dazu beigetragen. Zudem war sie ja auch nur im Tanga im Pool, welcher Mann würde sich da nicht angezogen fühlen", stellte der tätowierte Blondschopf klar.

