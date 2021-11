Sie spricht ganz offen über die wohl schrecklichsten Momente in ihrem Leben! Ivana Santacruz (25) ist seit Jahren eine erfolgreiche Influencerin und Tänzerin. Über ihr Privatleben gibt die 25-Jährige normalerweise nicht so viel preis – doch im Interview mit YouTuber Leeroy Matata macht sie eine Ausnahme. In seiner Webshow "Leeroy will's wissen!" gibt Ivana offen zu, dass sie schon vier Fehlgeburten in ihren jungen Jahren erlitten hat. "Deine Welt bricht in diesem Moment zusammen. Du rechnest einfach nicht damit", erinnert sich die Netzbekanntheit zurück.

