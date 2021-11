Zendaya (25) ist neben Timothée Chalamet, Jason Momoa (42), Rebecca Ferguson (35) und Co. ein Teil des "Dune"-Universums! Doch bei den Fans der Chani-Darstellerin dürfte sich nach dem Film etwas Enttäuschung breit gemacht haben: Die US-Amerikanerin war – anders als zuvor im Trailer angedeutet – in dem rund zweieinhalb Stunden langen Film letztendlich nur wenige Minuten zu sehen. Das wird sich aber in Zukunft ändern: In der "Dune"-Fortsetzung spielt Zendaya eine größere Rolle!

Das bestätigte die 25-Jährige jüngst höchstpersönlich gegenüber Deadline. "Ich werde länger zu sehen sein, das ist cool", betonte Zendaya und fügte hinzu: "Ich möchte mit den Charakteren, die ich spiele, und mit den Menschen, von denen ich etwas lernen darf, wachsen." Außerdem wisse jeder, der die "Dune"-Bücher gelesen habe, dass es da noch so einiges an Material für den zweiten Film gebe.

Auch der Regisseur Denis Villeuneve äußerte sich inzwischen zu Zendayas geringer Screentime. "Es gibt einige Charaktere, die noch nicht so weit entwickelt wurden, und die ich mir für den zweiten Film aufgehoben habe – so habe ich ein Gleichgewicht gefunden", erklärte der kanadische Filmemacher seine Entscheidung.

Anzeige

Getty Images Zendaya im November 2021 in Paris

Anzeige

Getty Images Zendaya bei der Premiere von "Dune" in London

Anzeige

Getty Images Der "Dune"-Cast im Oktober 2021 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de