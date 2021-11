Matze und Eyleen haben sich von ihrer Bauer sucht Frau-Teilnahme offenbar mehr erhofft. Schon beim Scheunenfest schienen sich der Schweinemäster und die Altenpflegerin bestens zu verstehen. Während der gemeinsamen Hofwoche lernten sie sich immer besser kennen – und kamen sich schließlich auch körperlich näher. Danach haben sie sich auch noch einmal wiedergesehen. Ein Paar ist aus Matze und Eyleen aber nicht geworden!

In der letzten Folge der Staffel trafen der Landwirt und die 32-Jährige das erste Mal seit Langem wieder aufeinander. Beide wirkten jedoch ziemlich angespannt. Eyleen verriet auch, warum: Sie habe den zweifachen Vater eine Woche nach der Hofwoche noch einmal besucht, weil er Geburtstag hatte. "Am nächsten Morgen wollte er mit den Kindern und mit mir in den Zoo und ich hatte mir vorher schon eine Zeit in den Kopf gesetzt, wann ich abreise, weil ich auch etliche Stunden nach Hause fahre", erklärte sie. Dass sie deswegen den Ausflug absagen musste, habe Matze aber nicht verstehen wollen: "Zwei Sturköpfe rappeln halt aneinander. [...] Dann bin ich gefahren und habe nie wieder was von ihm gehört."

Doch ist es mit den beiden wirklich endgültig vorbei? Matze erzählte, dass er Eyleen einen Brief geschrieben hatte, diesen aber nicht abschickte: "Ich habe nie den Mut gehabt, weil ich nicht wusste, wie sie über die ganze Situation denkt." Die Moderatorin Inka Bause (53) schlug daraufhin vor, Eyleen das Schriftstück zu zeigen und sich noch einmal mit ihr auszusprechen.

