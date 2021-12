Die Weihnachtszeit startet bei ihr mit einem absoluten Kracher! Vor wenigen Tagen überraschte Laura Müller (21) ihre Fans mit einer Knaller-Neuigkeit: Auch in diesem Jahr hat die Ehefrau von Michael Wendler (49) wieder einen Adventskalender von ihrem Schatzi bekommen. Heute war das erste Türchen dran – und das hatte es in sich: Laura hat von ihrem Micha doch tatsächlich ein Auto bekommen!

In Türchen Nummer eins steckten die Schlüssel für einen weißen Range Rover Westminster, wie die 21-Jährige auf OnlyFans in einem Clip preisgibt. Dass Laura jetzt Besitzerin eines Luxus-Schlittens ist, kann sie kaum glauben. "Dein Ernst? Oh mein Gott. Guck mal wie schön das hier ist. Und er ist schwarz von innen", tönt die Influencerin glücklich in dem Video. Tatsächlich hat ihr neues Gefährt einen Wert ab 120.000 Euro.

Auch nach der großen Überraschung ist Laura noch völlig perplex. "Ich bin immer noch sprachlos und überwältigt. Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren und brauche dafür sicher auch noch ein paar Tage Zeit. Kennt ihr das, wenn man so überrascht wird und gar nicht weiß, wie man reagieren soll?", schreibt sie auf der Content-Plattform weiter.

Laura Müller mit ihrem Hund im September 2021

Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Laura Müller im Juni 2021

