Passen Ralf und Manuela zusammen? Der Berliner und die Dortmunderin haben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben – ohne sich zuvor auch nur einmal gesehen zu haben. Sofort waren die beiden sich sympathisch. Bei seinen Flitterwochen auf Malta möchte das frischgebackene Ehepaar sich jetzt näher kennenlernen. Doch kaum im Paradies angekommen fallen den beiden auch die weniger schönen Eigenheiten des anderen auf...

Kurz nachdem die beiden in ihrer Privatvilla angekommen waren, ging es für Manuela erstmal mit Klamotten in den Pool – sehr zu Ralfs Entsetzen, der mit der Spontanität der 50-Jährigen so gar nichts anfangen konnte. Beim Abendessen wurde es dann erneut ernst. Manu erklärte: "Wir kennen uns jetzt seit zwei Tagen und mir fällt natürlich das eine oder andere schon auf. Du hast zum Beispiel vorhin etwas gesucht, was du nicht gefunden hast, und das beschäftigt dich dann so sehr [...]. Du wirkst erstmal nach außen, wenn man dich nicht kennt, gestresst und ein bisschen schroff."

Ralf gab ihr recht. "Das ist mein größer Fehler: Ungeduld. Meine Kinder würden jetzt um dich rumstehen und klatschen: 'Ja, gib's ihm richtig!'", zeigte der 57-Jährige Einsicht. Trotzdem ist ihm aufgefallen, dass seiner Frau diese Charaktereigenschaft so gar nicht gefällt. "Bei wie vielen Minuspunkten bin ich raus?", fragte er Manuela, die ihn jedoch beruhigen konnte: Sie werde keine Liste führen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Sat.1 Ralf, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Ralf und Manuela bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Manuela, " Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2021

