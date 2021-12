Wie kommen sie mit der Entfernung klar? Nick Jonas (29) und Priyanka Chopra (39) sind seit über drei Jahren verheiratet. Dass viele Stimmen den beiden zuletzt ein Ehe-Aus andichten wollten, scheint sie nicht zu stören: Bei einem Mode-Event in London strahlten sie in dieser Woche im Blitzlichtgewitter! Doch leicht ist es für das Paar nicht immer. Während sie in England arbeitet, tourt er durch die ganze Welt. Jetzt verriet Priyanka, wie sie ihre Fernbeziehung meistern.

In dem Podcast "Ladies First With Laura Brown" erzählte die Schauspielerin, mit welchen Tricks sie ihre Ehe am Laufen halte: "Es ist sehr wichtig, das Herz des anderen nicht aus den Augen zu verlieren und niemals zu vernachlässigen, wie er sich gerade fühlt." Das vergangene Jahr sei hart für sie gewesen – während sie in London für eine Serie vor der Kamera steht, war Nick viel unterwegs: "Er war großartig! Manchmal ist er nur für einen oder zwei Tage zu mir geflogen."

In diesen seltenen Augenblicken sei es dann besonders wichtig, auf das Gegenüber einzugehen, betonte die 39-Jährige: "Es kommt darauf an, den anderen dann auch an die erste Stelle zu setzen. Dann fühlt es sich auch richtig an." Wenn sie in einsamen Momenten einen kleinen Wachmacher brauche, habe sie eine Espressomaschine in ihrem Schlafzimmerschrank, verriet Priyanka zudem.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den Fashion Awards 2021

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Schauspielerin

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, 2021

