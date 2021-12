Was läuft zwischen Desiree Zurga und Dennis Felber. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und der Love Island-Hottie waren in den vergangenen Tagen zusammen im Thailand-Urlaub. Weil die TV-Stars zunächst ein großes Geheimnis aus dem gemeinsamen Trip gemacht hatten, kam die Vermutung auf, dass sie mehr als nur Freunde sind. Schließlich zeigten sich die zwei aber doch ganz unverblümt bei ihren Unternehmungen – etwa, um sich als Paar zu outen? Nein! Desiree beteuerte jetzt, Single zu sein.

In einem Instagram-Q&A interessierten sich die Fans für den aktuellen Beziehungsstatus der Influencerin – und der lautet nach ihren Angaben: Single. Eine andere Frage beantwortete die Beauty hingegen nicht so eindeutig. "Lernst du gerade jemanden kennen?", wollte ein Follower von ihr wissen. Desiree verdrehte daraufhin bedeutungsvoll die Augen, blinzelte verdächtig und grinste verschmitzt. Offenbar datet die Kölnerin derzeit also tatsächlich jemanden – ob es sich bei dem besagten Herrn allerdings wirklich um ihre Urlaubsbegleitung Dennis handelt, ließ sie offen.

Aber warum ist der ehemalige Krass Schule-Darsteller schon wieder zurück in Deutschland, während Desiree weiterhin die Sonne Thailands genießt? Einige Fans befürchteten, dass das Duo sich gestritten haben könnte. Die Dunkelhaarige beruhigte ihre Community diesbezüglich aber: "Wir hatten eine lustige Zeit und haben nie gestritten. Für Dennis war es einfach besser, nach Hause zu fliegen, da es ihm nicht gut ging."

Instagram / desireezurga_ Desiree Zurga, 2020

Instagram / dennisfelber_ "Love Island"-Star Dennis Felber in Thailand

Instagram / desireezurga_ Desiree Zurga, Ex-Bachelor-Kandidatin

