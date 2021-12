Sandra Janina (22) ist mächtig sauer auf ihren Juliano! Das Influencer-Paar stellt derzeit bei Temptation Island V.I.P. seine Treue auf die Probe. Dabei kam es bereits zu einem brenzligen Moment: Der ehemalige Are You The One?-Kandidat erzählte seinen Verführerinnen, dass er sich die Samenleiter abklemmen ließ – seine Freundin erfuhr von dieser Maßnahme jedoch erst am Lagerfeuer. Weil das Geheimnis ihres Freundes auf diese Weise gelüftet wurde, ist Sandra ziemlich enttäuscht von Juliano...

Das betonte die Love Island-Bekanntheit nun im Promiflash-Interview: "Auf jeden Fall war das ein Vertrauensbruch. Ich wusste ja sowieso, dass er viele Sachen geheim hält vor mir!" Besonders die Tatsache, dass der Blondschopf den fremden Mädels von seiner Verhütungsmaßnahme erzählte und ihr nicht, störe sie: "Ich war mit der Situation komplett überfordert. Ich war wirklich sprachlos und irritiert und habe mich gefühlt wie auf einem Servierteller!"

Doch nicht nur Julianos Erzählungen über seine Samenleiter sorgten bei Sandra für Entsetzen. Der 22-Jährige schlief in der ersten Nacht auch mit einer anderen Frau in einem Bett – obwohl er seiner Liebsten geschworen hatte, das nicht zu tun. "Ab dem Moment habe ich auch umgedacht, was unsere Absprachen anging, die waren ihm ja auch nicht so wichtig", erklärte sie.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

Anzeige

RTL Juliano Fernandez bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Sandra Janina bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de