Jenelle Evans (29) gibt ein Update zu ihren beiden Söhnen. Der Teen Mom-Star hat inzwischen drei Kinder, ihre Söhne Jace (12) und Kaiser (7) und Tochter Ensley. Anfang des Jahres sorgten ihre Jungs allerdings für Schlagzeilen. Jace soll aggressives Verhalten an den Tag gelegt und den Teppich seiner Oma angezündet haben. Kaiser wurde mit seinen damals sechs Jahren bereits zwei Mal der Schule verwiesen. Und wie geht es Jenelles Kids inzwischen?

Im Gespräch mit The Sun schwärmte Jenelle vor allem von den Fortschritten, die ihr jüngster Sohnemann in den vergangenen Monaten gemacht hat: "Kaiser macht sich in der Schule so viel besser." Vor wenigen Monaten sah das allerdings noch ganz anders aus. Als Vorschüler flog der Kleine bereits zwei Mal von einer Schule. "Beim ersten Mal war er zu jung. Beim zweiten Mal hat er immer wieder Ärger gemacht", berichtete Jenelle. Der inzwischen Siebenjährige habe damals einfach zu viel Energie gehabt. Anstatt sich wie die anderen Kinder zu konzentrieren, sei er durchs Klassenzimmer gelaufen und habe Radschläge gemacht. Inzwischen geht Kaiser aber schon in die erste Klasse und sein Verhalten hat sich offenbar sehr verbessert: "Kaiser interessiert sich jetzt mehr dafür, was sie lernen. Er ist konzentrierter."

Und wie sieht es mit Jace aus? Der Zwölfjährige lebt bei seiner Großmutter. Jenelle sieht ihn immer nur an den Wochenenden. Das will die dreifache Mama allerdings ändern und kämpft derzeit vor Gericht um das Sorgerecht für ihren Ältesten. "Jace hat einige Probleme in der Schule und bei meiner Mutter. Darüber kann ich aber nicht ins Detail gehen, weil es da noch einen laufenden Sorgerechtsfall gibt", deutete Jenelle an. Nicht zuletzt durch das Gerichtsverfahren ist auch das Verhältnis der 29-Jährigen zu ihrer Mutter problematisch: "Wir reden nur noch, wenn ich Jace abhole und zurückbringe."

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihren Söhnen Jace und Kaiser

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihren Kindern Kaiser, Jace und Ensley

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihrem Sohn Jace

