Chris Lopez ist erneut Vater geworden! Der Ex von Kailyn Lowry (29) und seine neue Partnerin haben ein Baby bekommen. Für ihn ist es bereits das dritte Kind: Mit der Teen Mom-Protagonistin hat Chris schon zwei Söhne – Creed und Lux. Im vergangenen Jahr hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben, verstehen sich aber offenbar noch blendend. Im Oktober plauderte die TV-Bekanntheit sogar aus, dass ihr Ex-Partner einen Jungen erwartet – und dieser hat jetzt endlich das Licht der Welt erblickt.

Im P.T.S.D.-Podcast erzählte Chris von seinen großen Vaterfreuden. "Ich liebe es, Vater zu sein. Mit dem dritten Kind erlebe ich mehr als mit den anderen. Es fühlt sich verrückt an, es fühlt sich gut an", berichtete er über sein neues Leben als dreifacher Papa. Wann genau seine Partnerin entbunden hat und wie der kleine Spross heißt, verriet er jedoch nicht.

Obwohl es in Kailyn und Chris' Beziehung mehrmals zu Streit und sogar Handgreiflichkeiten gekommen war, scheinen sie sich heute nach ihrer Trennung richtig gut zu verstehen – vielleicht sogar besser als zuvor: Als bekannt wurde, dass Chris wieder Vater wird, gratulierte die 29-Jährige ihm sogar öffentlich auf Instagram: "Glückwunsch an Chris und seine neue Familie. Es ist so aufregend für die Jungs, ein neues Geschwisterchen zu haben, das sie lieben."

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry im Juli 2021 in der Dominikanischen Republik

Getty Images Kailyn Lowry, TV-Star

Instagram / chrisxlopezz Kailyn Lowrys Sohn Lux und ihr Ex Chris Lopez, Oktober 2020

