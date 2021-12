Erste Krise bei Marcus und Simone! Der Kita-Leiter und die Sachbearbeiterin haben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben und genießen jetzt ihre Flitterwochen in Apulien. Ihre Zeit in Italien wird ihnen aber nicht nur wegen ihres ersten gemeinsamen Urlaubs in Erinnerung bleiben – sondern auch wegen eines besonderen Souvenirs. Marcus und Simone ließen sich vor Ort ein Tattoo stechen – doch ausgerechnet dieses Vorhaben löste erst einmal eine Diskussion zwischen ihnen aus.

Ganz spontan kam Simone auf die Idee, sich ein Paar-Tattoo stechen zu lassen. Marcus war zunächst weniger begeistert, kündigte dann aber an, sich auch unter die Nadel legen wollen. Immer wieder fragte die 31-Jährige ihn, ob er wirklich sicher sei – und traf damit einen wunden Punkt. "Ich habe mich dadurch auf den Schlips getreten gefühlt, weil sie ständig nachgefragt und damit so ein bisschen meine Entscheidungskompetenz angezweifelt hat, dass ich das auch wirklich will", ärgerte Marcus sich.

Simone versicherte jedoch, dass ihre Fragerei nicht böse gemeint war. "Ich hätte bei jeder Freundin, die ich seit Jahren kenne, auch nachgefragt: Bist du dir wirklich sicher? Ich könnte es total nachvollziehen, wenn nicht. Wir tätowieren uns jetzt und das bleibt höchstwahrscheinlich ein Leben lang", betonte sie. Am Ende legten sie sich tatsächlich unter die Nadel: Während Marcus sich "La Familia" stechen ließ, entschied sich Simone für das Wort "Amore".

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Marcus und Simone bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Simone und Marcus bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Simone, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de