Caona Freier hat es in ihrer Schwangerschaft nicht leicht. Während die Frau des Ex-Bachelor-Beaus Leonard Freier (36) ihr zweites Kind erwartet, führt sie auch hochschwanger noch einen eigenen Restaurantbetrieb und betreut ihren Instagram-Kanal. Kürzlich stürzte aber ihre Mama eine Treppe hinunter – sie verletzte sich und fällt nun als Unterstützung für Caona sowohl privat als auch im Lokal aus. Und jetzt leidet die werdende Zweifach-Mama auch noch an heftiger Schwangerschaftsdemenz.

In ihrer Instagram-Story berichtet Caona ihrer Community: "In dieser Schwangerschaft ist es extrem, dass ich alles vergesse." Sie habe zwischenzeitlich starke Aussetzer, wie sie selbst sagt. "Ich vergesse Worte, ich vergesse, was ich den Tag davor gemacht habe oder sogar ein paar Stunden davor – ich muss mir alles aufschreiben, weil ich es sonst vergesse", gibt die Berlinerin zu.

"Ich habe so was wie einen Filmriss, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern", ärgert sich Caona. Schon im Promiflash-Interview hatte sie zugegeben, ihre Schwangerschaft im Moment nicht sonderlich genießen zu können. Neben Instagram und dem Restaurant kümmert sich die Gastronomin natürlich auch um ihre Tochter Aurora.

Instagram / caona.freier Caona Freier, 2021

ActionPress / M Weber Leonard und Caona Freier 2019 in Berlin

Instagram / caona.freier Caona Freier

