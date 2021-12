So schnell vergeht die Zeit. Im Oktober dieses Jahres wurde Yeliz Koc (28) zum erstebn Mal Mutter. Das gemeinsame Töchterchen mit On-Off-Liebe Jimi Blue Ochsenknecht (29) heißt Snow Elanie und erhellt seitdem den Alltag der ehemaligen Bachelor- und Bachelor in Paradise-Kandidatin. Jetzt darf sich die frischgebackene Mutter über ihren ersten Meilenstein mit ihrem Mini-Me freuen: Snow ist inzwischen schon zwei Monate alt.

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Yeliz am Donnerstag ein Foto, das ihre eigene Hand zeigt, wie sie die ihrer Tochter festhält. Dazu schreibt sie schlicht: "Zwei Monate." Dass Snow jetzt also auf den Tag genau zwei Monate alt ist, dürfte nun klar sein. Dieser Schnappschuss hat auf Yeliz' Account keinen Seltenheitswert. Zwar hütet sich die Influencerin davor, zu viel vom Antlitz ihrer Tochter preiszugeben. Kleine Händchen oder Füßchen bekamen ihre Follower aber schon häufig zu sehen.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte die Hannoveranerin sogar Bilder, die sie noch in der Klinik nach der Entbindung zeigen. Klein Snow liegt auf diesen schlafend auf der Brust ihrer Mama.

