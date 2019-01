Gaby Köster (57) kehrt zurück auf die Bühne! Mit ihrem neuen Programm "Sitcom" tourt sie ab Februar durch Deutschland. Die Komikerin ist für ihre spitze Zunge bekannt und lästert auch gerne mal über andere prominente Persönlichkeiten. In ihrem neuen Stand-up-Act bekommt vor allem Heidi Klum (45) ihr Fett weg: Gaby schießt ordentlich gegen die Moderatorin und ihre TV-Show Germany's next Topmodel!

Express veröffentlichte nun ein paar Textpassagen aus Gabys neuer Bühnenshow. "Wenn ihr mich fragt, könnte 'Germanys next Topmodel' auch im Kindergarten gedreht werden. Ja, Entschuldigung: Niemand hat Brüste, alle lernen Laufen und ständig heult einer", meint die 57-Jährige. Gaby nimmt aber nicht nur die Castingshow, sondern auch Modelmama Heidi ins Visier: "Wenn die spricht, denke ich immer: Ich glaube, genau so hört sich eine Ziege an, die auf eine Trommel scheißt."

Ob Heidi das auf sich sitzen lässt? Ihr Papa Günther Klum hat sich bereits zu Wort gemeldet. "Ich schätze Gaby Köster als Künstlerin sehr, möchte mich zu diesen konkreten Aussagen von ihr aber lieber nicht äußern", erklärte er in einem Interview.

