Auch dieses Jahr dürfen alle wieder staunen, was sich in Laura Müllers (21) Adventskalender verbirgt. Schon 2020 bekam die Influencerin jede Menge Luxus-Präsente von ihrem Michael (49). Kann der Wendler jetzt tatsächlich noch eine Schippe drauflegen? Ja, das kann er! So staunt die Brünette nicht schlecht, als sie hinter dem ersten Türchen einen Autoschlüssel für einen brandneuen Range Rover entdeckt! "Ich bin immer noch sprachlos und überwältigt. Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren und brauche dafür sicher auch noch ein paar Tage Zeit", freut sie sich auf ihrem OnlyFans-Account über das großzügige Geschenk.

