Wie handhabt Loredana Zefi eigentlich die Erziehung bei ihrem Nachwuchs? Die gebürtige Schweizerin ist nicht nur eine der angesagtesten Rapperinnen des Landes, sondern auch Mutter eines kleinen Mädchens. Bereits im Jahr 2018 kam ihre Tochter Hana zur Welt und die Musikerin könnte seitdem wohl kaum stolzer auf ihr Kind sein. Doch gibt es bei Loredana und ihrer Kleinen auch gewisse Regeln?

"Ich will mich da nicht zu sehr einmischen und ihr sagen, was sie zu tun und zu lassen hat", verriet Lori im Interview mit Promiflash. Ihren Erziehungsstil würde die Künstlerin geradezu als locker beschreiben – mit Erfolg. "Sie macht sich sehr gut, ist sehr tough, spielt mit anderen Kindern und lässt sich nichts gefallen", schwärmte die 26-Jährige von ihrer Tochter. Hin und wieder sei die kleine Maus zwar auch etwas aggressiv, das könne Mama Loredana aber gut verkraften.

Ob Hana im Kindergarten vielleicht auch mal schräg angeschaut wird, weil ihre Mutter ein Rapstar ist? Darüber macht sich Loredana keine Sorgen: "Sie wird einfach ihr Ding machen, egal was die anderen sagen!" Genau so handelt Hanas Mama nämlich auch, wenn es darum geht, ob man Kinder denn nun öffentlich im Netz zeigen sollte oder nicht – sie macht es nämlich einfach. "Da habe ich gar kein Problem damit. Ich finde, sie ist auch ein Mensch, den man sehen muss", hielt Lori fest. Außerdem glaube sie immer an das Gute im Menschen.

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

