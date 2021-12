Udo Bönstrup (27) hat nicht an die Beziehung zu Emmy Russ (22) geglaubt! Der YouTuber und die TV-Blondine stellen sich aktuell bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest. Die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin machte nicht den Anschein, als ob sie auf Udos Gefühle viel Rücksicht nehmen würde. Die Beauty duschte bereits mit einem Verführer und kuschelte innig mit Neuzugang Diogo Sangre. Im Promiflash-Interview gab Udo nun zu, dass er bereits beim Anblick der pikanten Bilder kein gutes Gefühl hatte, was seine Beziehung betrifft!

Als Udo von Moderatorin Lola Weippert (25) gezeigt bekommen hat, dass Emmy den Verführer Dominik Brcic dazu aufforderte, mit ihr unter die Dusche zu springen, ging es ihm "beschissen". Zu dem Zeitpunkt sei für ihn klar gewesen: Seine Freundin wird den Treuetest bei "Temptation Island V.I.P." nicht bestehen. Eine Erklärung dafür hatte der Comedian auch parat: "Es ist ja normal, dass Frauen weit öfter fremdgehen als Männer, aber Frauen tarnen es besser." Aufgrund der Kameras habe Emmy jedoch keine Chance gehabt, ihre Fremdflirts zu verstecken.

Auch habe Udo bereits im Vorfeld geahnt, dass Emmy in der Frauenvilla nicht gerade mit Zurückhaltung glänzen wird. Die 22-Jährige feierte und flirtete schon, was das Zeug hält. "Emmy feiert immer mehr als andere Frauen. Anders würde ich mich wundern", meinte Udo dazu.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

RTL Dominik Brcic und Emmy Russ in ihrem Zimmer

RTL Dominik auf dem Weg in Emmys Dusche bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / emmyruss Udo Bönstrup und Emmy Russ

