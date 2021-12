Anna Wilken (25) ist am Boden zerstört. Anfang November hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Schwangerschaft publik gemacht. Dank künstlicher Befruchtung erwartet sie ein gemeinsames Baby mit ihrem Mann Sargis Adamyan (28). Vor rund einer Woche schwärmte sie noch von ihrem frühen Babyglück. Doch nun die niederschmetternden Neuigkeiten: Sie hat ihr ungeborenes Kind verloren. "Unsere kleine Welt steht seitdem still", schrieb die Influencerin via Instagram. Wie es Anna mit ihrem Verlust ergeht, seht ihr im Video.

