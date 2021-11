Anna Wilken (25) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein! Gemeinsam mit ihrem Mann Sargis Adamyan (28) hatte die GNTM-Bekanntheit schon lange den Wunsch gehegt, ein Kind zu bekommen. Doch durch ihre diagnostizierte Endometriose war es schwer für sie, schwanger zu werden. Anfang November dann die Überraschung: Die Beauty ist mithilfe künstlicher Befruchtung endlich schwanger geworden. Ihre Freude darüber teilt sie seither regelmäßig im Netz: Anna ist mittlerweile in der achten Schwangerschaftswoche!

Das verkündete sie nun unter einem neuen Instagram-Beitrag und gab zugleich ein paar Einblicke in ihren Alltag als Mama in spe. "Wie sehr man sich über so was freuen kann, ist kaum zu beschreiben! Bin und bleibe stolz, auf all das", schrieb Anna. Denn wie schwer der Weg zu ihrem Glück gewesen ist, hatte sie während der vergangenen Monate ebenfalls auf Social Media geteilt. Die 25-Jährige hat zwar einige unangenehme Wehwehchen, doch diese nehme sie "gerne in Kauf".

"Mein Ischias und unterer Rücken macht, was er will, und zeitweise habe ich immer mal wieder ein Ziehen in den Leisten und im Unterleib", schilderte die Influencerin ehrlich. Mit starker Schwangerschaftsübelkeit habe sie aber nicht zu kämpfen. Dafür habe sie aber Sodbrennen – und: "Gereizt bin ich hin und wieder", fügte Anna hinzu.

Instagram / sargis_adamyan Anna Wilken und Sargis Adamyan

Instagram / anna.wilken Model Anna Wilken

ActionPress Model Anna Wilken

