Verarbeitet Shawn Mendes (23) das Liebes-Aus mit Camila Cabello (24) jetzt etwa in seiner Musik? Erst vor wenigen Tagen überraschten der Sänger und seine Ex-Freundin ihre Fans mit traurigen Neuigkeiten: Das Paar geht ab sofort wieder getrennte Wege. Offenbar sollen unter anderem die Angstzustände der Beauty bei diesem Schritt eine Rolle gespielt haben. Trauert Shawn seiner einstigen Liebe Camila jetzt etwa hinterher?

Die Vermutung kommt nicht von ungefähr – immerhin veröffentlichte Shawn nun einen regelrechten Herzschmerz-Song. In seiner neuen Single "It'll Be Okay" trällert der 23-Jährige zu sanften Klängen. Zeilen wie "Werden wir es schaffen? Wird das wehtun?" und "Es macht mich krank, aber wir werden heilen und die Sonne wird aufgehen!" sprechen einigen von Shawns Fans zufolge eine ganz eigene Sprache – sie sind überzeugt, dass der Hottie in diesem Track ganz persönlich wird und über seine eigene Trennung von Camila singt.

Noch immer sind einige der Follower von einem Liebes-Comeback der beiden überzeugt – immerhin waren sie doch eines der absoluten Traumpaare. Ein Insider behauptet auch zu wissen, dass Camila und Shawn mit Hoffnung auf eine mögliche gemeinsame Zukunft auseinandergegangen sind: Sie seien sich sicher, dass es eben nur "nicht jetzt" zwischen ihnen passe, doch wer weiß, was die Zukunft für die beiden als Paar noch so mit sich bringt.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello

Getty Images Shawn Mendes posiert lässig auf der Met Gala 2021

