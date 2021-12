Kann sich Michael Wendler (49) mit seinen Geschenken an Gattin Laura (21) überhaupt noch übertreffen? Schon im vergangenen Jahr bastelte der Schlagerstar seiner Liebsten einen Adventskalender der Extraklasse. Darin zu finden: Luxusuhren, Designertaschen und teurer Schmuck. Auch dieses Jahr darf sich Laura wieder über einen prall gefüllten Kalender freuen – und Türchen eins hatte es bereits in sich: Der Wendler schenkte seiner Holden ein Auto, einen Range Rover Westminster. Aber was versteckt sich hinter Türchen Nummer zwei?

Auf OnlyFans öffnet Laura die nächste mit goldenem Geschenkpapier versehene Tür ihres Kalenders. Und darin befindet sich eine besondere kleine Handtasche aus der Jungle-Kollektion von Dior. Eine Tasche, die es laut Michael, der aus dem Off kommentiert, nur dreimal in ganz Amerika gibt. Das gute Stück kostet umgerechnet um die 3.000 Euro. "Ich habe noch nie eine so schöne Tasche gesehen", freut sich Laura.

Im Gegensatz zum letzten Jahr packt Laura ihre Adventsgeschenke dieses Mal nicht für alle Augen sichtbar auf Instagram aus, sondern ausschließlich auf ihrem neuen OnlyFans-Account. Für den müssen Follower 31 Euro pro Monat hinblättern.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Weihnachten 2020

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de