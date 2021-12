Süßes Selfie! Aaron Carter (33) ist vor einigen Tagen zum ersten Mal Vater geworden. Kurz nach der Geburt meldete sich der Rapper Hand in Hand mit der Mutter seines Kindes Melanie Martin und seinem Söhnchen Prince Lyric Carter. Doch dann zerplatzte das Familienglück plötzlich: Aaron gab öffentlich die Trennung bekannt und teilt seitdem kräftig gegen seine Ex aus. Seine derzeit größte Sorge ist wohl, dass Melanie ihren Spross mit nach Las Vegas nimmt und Aaron ihn nie wieder sehen darf. Nun betonte Aaron im Netz, wie sehr er seinen Sohn liebt.

Via Instagram teilte der 33-Jährige ein Foto mit Prince Lyric. Die beiden sind eng aneinander gekuschelt und wirken sehr verträumt. Dazu schrieb Aaron: "Daddy's boy" ["Papas Junge"] und verzierte das Bild mit drei blauen Herzen. Ob er damit seiner Ex beweisen will, wie eng die Bindung zu seinem Kleinen ist? Für die Fans ist das zumindest ein klares Signal! "Ihr seht euch so ähnlich", "Der Kleine ist so süß. Du wirst ihm das beste Leben geben" und "Verbringt so viel Zeit miteinander wie nur möglich" kommentierten die User.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Aaron im Netz beweist, wie sehr er sein Söhnchen liebt. "Ich liebe dich, mein kleiner Junge", schrieb er von ein paar Tagen zu einem anderen Foto von Prince Lyric, auf dem er seine Hand schützend auf den Kleinen legt. Auch ein Video mit seinem Söhnchen und seiner Ex ist nach wie vor auf seinem Instagram-Profil zu finden sowie zudem Aufnahmen aus dem Krankenhaus.

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie und seinem Sohn Prince Lyric

Instagram / aaroncarter Prince Lyric Carter, Sohn von Aaron Carter

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seinem Sohn

