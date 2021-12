Danni Büchner (43) meldet sich total aufgewühlt bei ihren Fans zu Wort! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit lässt ihre inzwischen 306.000 Follower im Netz täglich an ihrem Alltag teilhaben. Neben Einblicken in ihren Beauty-Behandlungen zeigt Danni sich in ihren Beiträgen auch von ihrer emotionalen Seite, etwa wenn sie von ihrem verstorbenen Mann Jens Büchner (✝49) erzählt. Nun berichtet sie erneut von einer emotionalen Story: Ihre Mutter wurde beinahe in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Danni steht der Schock noch ins Gesicht geschrieben, als sie sich in ihrer Instagram-Story zu Wort meldet. Als ihre 66-jährige Mutter auf dem Weg zu ihr war, kam es zu einem schlimmen Zwischenfall. "Ich habe einen Fahrer geschickt, der sie abholt. Eine halbe Stunde von unserem Wohnort entfernt, ist ein großer Unfall passiert. Genau vor denen haben sich zwei Autos überschlagen", erzählt die TV-Bekanntheit.

Fast wäre der Wagen mit Dannis Mutter in die Unfallstelle gekracht. "Der Fahrer von meiner Mama konnte Gott sei Dank noch einen oder zwei Meter vorher abbremsen", schildert die 43-Jährige, die einfach nur froh ist, dass es ihrer Mutter gut geht: "Meiner Mama ist nichts passiert, sie hat nur einen Schreck bekommen."

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2021 in Hamburg

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Sternchen

