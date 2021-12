Danni Büchner (43) fühlt sich jetzt wohl gleich ein paar Jährchen jünger. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hatte ihren Fans verraten, dass sie sich vom Beauty-Doc behandeln lassen wolle. Genau aus diesem Grund warteten ihre Follower sehnsüchtig auf ein Update, in dem Danni die Ergebnisse ihres Besuches in der Schönheitsklinik präsentiert. Jetzt spannt der TV-Star die Community auch nicht weiter auf die Folter – und zeigt sich sogar ohne Beauty-Filter.

In einer ersten Instagram-Sequenz führte die 43-Jährige die User etwas an der Nase herum. Obwohl eindeutig ein Weichzeichner zu erkennen ist und ihre Lippen ungewöhnlich voll erscheinen, betont Danni in dem Clip: "Hater würden behaupten, ich habe einen Filter – nein, so sehe ich immer aus. Die Lippen, die Augen und faltenfrei. Ich habe ja gestern gepostet, ich war beim Arzt. Das ist das Ergebnis." Gleich im Anschluss stellte die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin allerdings klar: So sehr hat sie sich nach dem Beauty-Eingriff gar nicht verändert, sie zeigte ihr wahres Ich ohne Filter. "Ich habe auch noch Falten. Leute, ich werde 44 und jetzt kommt wieder die Instagram-Polizei, die sagt: 'Steh zu deinen Falten und grauen Haaren.' Das möchte ich jetzt noch nicht", setzte sie sich gegen jegliche Kritik zu Wehr.

Insgesamt zeigt sich Danni derzeit immer häufiger richtig heiß in knappen Klamotten. Gegenüber Promiflash verriet die fünffache Mutter, warum: "Die Kleider werden immer kürzer, der Ausschnitt immer tiefer – jetzt erst recht! Ich bin eine Frau mitten im Leben, ich werde 44, und warum darf man dann nicht sexy sein?" Gerade der Hate, der ihr im Netz entgegengebracht werde, mache die Mallorca-Auswanderin noch stärker.

Instagram / dannibuechner TV-Star Danni Büchner

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Dezember 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2021

