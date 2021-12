Kann Fürstin Charlène (43) zusammen mit ihren Kids feiern? Die Frau von Fürst Albert II. von Monaco (63) ist schwer krank und wird nach ihrer Rückkehr aus Südafrika erneut im Ausland behandelt. Die ehemalige Profischwimmerin wurde nach nur wenigen gemeinsamen Tagen mit ihrer Familie in Monaco an einen geheimen Ort gebracht, wo sie in aller Ruhe ihre gesundheitlichen Probleme bekämpfen kann. Am 10. Dezember steht allerdings der Geburtstag ihrer Kinder an – wird Charlène dieses Event verpassen?

Die Zwillinge Jacques (6) und Gabriella (6) werden in wenigen Tagen sieben Jahre alt. Derzeit deutet aber nichts darauf hin, dass ihre Mama bis dahin wieder zurück im Fürstentum sein wird. Seitdem in einem offiziellen Statement verkündet worden war, dass die 43-Jährige wieder in ärztlicher Behandlung ist, gab es keine neuen Informationen zu ihrem Gesundheitszustand. Ob die royale Lady Besuch empfangen darf und die Twins und ihr Papa den Ehrentag womöglich bei Charlène verbringen können, ist ebenfalls nicht bekannt.

Viele Fans der Monaco-Royals hatten aufgrund der aktuellen Entwicklungen schon das Schlimmste befürchtet und sich große Sorgen um die Fürstin gemacht. Im Gespräch mit "Paris Match" betonte Albert II. aber, dass der Zustand seiner Liebsten nie lebensbedrohlich gewesen sei. "Es waren ausschließlich Probleme mit den Zähnen, der Nasenscheidewand und den Nasennebenhöhlen", stellte er klar.

ActionPress Fürstin Charlène im September 2020 in Monaco

Eric Mathon / Palais princier Fürstin Charlène, Fürst Albert und ihre beiden Kinder

Getty Images Fürstin Charlène im Januar 2020 in Monaco

