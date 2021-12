Was ist dran an dem Gossip? Vielen Fans von Rihanna (33) ist an ihrem Idol eine Veränderung aufgefallen: Sie sind sich sicher, dass sie auf einigen Fotos am Bauch der Sängerin eine kleine Wölbung entdeckt haben. Schnell kursierten im Netz Schwangerschaftsgerüchte. Auf die ging der Megastar bisher jedoch nicht ein – oder etwa doch? Jetzt tauchten Chat-Nachrichten auf, in denen Riri offenbar auf eine Followerin reagiert hat.

Auf Instagram postete Rihanna-Fan Jen jetzt einen Screenshot, auf dem einige Nachrichten zu sehen sind, die sie mit ihrem Star ausgetauscht hat. In ihrer Message erkundigte sie sich nach den Gerüchten und fragte, ob sie zur Babyparty kommen dürfe. "Ach, hör doch auf! Zu den ersten zehn Partys bist du doch auch nicht gekommen, ich gelte doch einmal im Jahr als schwanger...", schien die "SOS"-Sängerin den vermeintlichen News eine Abfuhr zu erteilen.

Dabei waren die Gerüchte gar nicht so abwegig. Schließlich heißt es schon länger, dass Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky (33) über eine Hochzeit und Nachwuchs nachdenken. "Eine gemeinsame Zukunft ist in ihren Augen eine sehr große Sache. Sie sind wirklich vernarrt ineinander", schwärmte ein Insider gegenüber HollywoodLife.

Rihanna, November 2021

Rihanna, 2020

A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala 2021

