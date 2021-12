Jetzt äußert sich auch Pietro Lombardi (29) zu Sarah Engels' (29) Babynews! Die beiden Ex-DSDS-Teilnehmer waren sechs Jahre lang verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Auch wenn ihre Ehe in die Brüche ging, fließt mittlerweile kein böses Blut mehr zwischen ihnen. Als Sarah öffentlich machte, dass sie gemeinsam mit ihrem neuen Partner und mittlerweile Ehemann Julian (28) Nachwuchs erwartet, schien sich ihr Ex-Gatte sogar sehr für sie zu freuen. Und auch nach der Geburt meldet sich Pietro mit liebevollen Glückwünschen!

In seiner Instagram-Story repostete der "Call My Name"-Interpret den Beitrag, in dem Sarah die Geburt bekannt gegeben hatte, und schrieb: "Glückwunsch zu eurer kleinen Prinzessin." Der 29-Jährige bot seiner Ex und ihrem Liebsten sogar seine Unterstützung an. "Wenn was ist, [der] Onkel ist da", versicherte Pietro den beiden.

Darüber hinaus haben sich inzwischen auch schon einige andere Stars zu Sarah und Julians Babyglück geäußert. Neben Yeliz Koc (28), Liz Kaeber (29), Kim Gloss (29) und Motsi Mabuse (40) hinterließ auch Jana Ina Zarrella (44) süße Worte unter dem Geburtsverkündungs-Post. "Ohhh, wie schön. Glückwunsch und alles Liebe euch", schrieb die ehemalige Love Island-Moderatorin.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Tochter Solea Liana

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, 2021

RTL2 Pietro Lombardi bei "Love Island"

