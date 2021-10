Pietro Lombardi (29) hat den Ehrentag seiner Ex-Frau natürlich nicht vergessen! Dass sich der ehemalige DSDS-Juror noch total gut mit Sarah Engels (29) versteht, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein. Im vergangenen Juli war er sogar gemeinsam mit der Sängerin, ihrem Mann Julian (28) und dem kleinen Alessio Lombardi (6) im Österreich-Urlaub. Kein Wunder also, dass Pietro seiner Verflossenen ebenfalls zum Geburtstag gratuliert: Im Netz richtete er liebe Worte an Sarah – und beglückwünschte sie dabei auch zu ihrem neuen Partner!

In seiner Instagram-Story teilte der "Lüg mich an"-Interpret einen Schnappschuss von der werdenden Zweifach-Mama und dem Fußballer. "Alles Gute zum Geburtstag", notierte er darunter. Zusätzlich zeigte Pie mit dem Posting, dass er ganz schön viel von dem Kicker an Sarahs Seite hält. "Du hast einen super Jungen mit Julian an deiner Seite, einen sehr hübschen Sohn (wie der Vater halt) und bald noch eine kleine Prinzessin", schrieb er. Er werde immer für seine Ex da sein – egal was komme.

Bereits im vergangenen August hatte der 29-Jährige klargestellt, dass er überhaupt kein Problem mit dem neuen Mann an Sarahs Seite hat – im Gegenteil! "Wirklich, ein super Junge. Ich vertraue ihm zu 100 Prozent, das ist glaube ich ganz wichtig", schwärmte Pie im Netz von Julian. Auch mit dem Co-Parenting klappe es super: "Komischerweise habe ich bei ihm nicht mehr das Gefühl, dass er mir den Kleinen wegnimmt oder sonst was."

Anzeige

RTL2 Pietro Lombardi bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de