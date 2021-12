Sophia Thomalla (32) und Alexander Zverev (24) schweben offenbar immer noch auf Wolke sieben! Dabei war die Moderatorin erst im Juni ziemlich enttäuscht worden: Ihr damaliger Partner Loris Karius (28) hatte sie betrogen. Die Unternehmerin blieb aber nur wenige Monate allein: Im August machte sie ihre neue Beziehung zu dem Tennisprofi Alex öffentlich. Seitdem lassen die zwei die Öffentlichkeit in Form von niedlichen Pärchen-Pics an ihrer Liebe teilhaben – nun haben Sophia und Alex ihr erstes gemeinsames Interview gegeben!

Im Interview mit Bild sprechen die beiden Turteltauben über ihr Liebesglück. Alex macht deutlich, er und seine Angebetete würden sich immer unterstützen: "Eine harmonische Beziehung ist immer von Vorteil. Wir verstehen uns gut und geben uns gegenseitig die Möglichkeit, uns auf den Beruf bestmöglich zu konzentrieren." Dem kann Sophia sich nur anschließen: "Warum sollte ich ein Problem damit haben, hinter meinem Partner zu stehen, ihn zu unterstützen? Wo es geht und angebracht ist, bin ich gerne Spielerfrau."

In Alex scheint Sophia den richtigen Partner gefunden zu haben. "Ich bin privat mehr als glücklich", betont die Investorin. Das sieht man ihr offenbar auch an. Unter einem Urlaubsfoto der beiden auf Instagram kommentierte beispielsweise ein Fan: "Es ist so schön, euch beide so glücklich zu sehen."

Alexander Zverev und Sophia Thomalla

Alex Zverev und Sophia Thomalla im November in Dubai

Alexander Zverev und Sophia Thomalla im November 2021

